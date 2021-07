El pasado lunes 12 de abril, el famoso tiktoker español Naimdarrechi, en entrevista con el youtuber Vicente Ndongo, más conocido como Mostopapi, contó entre risas que miente a las mujeres con las que tiene relaciones sexuales, diciéndoles que es “estéril” porque “le cuesta mucho con condón”.

En ese contexto, prosiguió: “Entonces, nunca lo utilizo, hasta que un día dije es raro que no haya dejado embaraza a nadie con los años, así que voy a acabar dentro siempre”.

En la conversación, relató que nunca “le había pasado nada”, pensando que podría tener un problema. Además, les dice a sus parejas que se “ha operado para no tener hijos, pero cuando llegue el hijo, bendito sea, pero yo creo que no llegará”.

Lee también: Influencer cubana denunció detención de la policía en medio de entrevista en vivo: “Hago responsable al gobierno”

Inmediatamente, una vez viralizado el contenido, las redes sociales explotaron, llenando su cuenta de comentarios que increpaban el actuar del joven de 19 años. Por otra parte, se generó un debate sobre la importancia del feminismo, la educación y la falta de responsabilidad que tienen las personas populares, ya que muchas veces son ejemplos para muchos niños y niñas que los siguen.





Su respuesta

En ese sentido, Naim pidió perdón en sus redes sociales, por “hacer un comentario fuera de lugar que no era cierto por la exageración de su personaje, que es una locura lo que dije yo”. También indicó que “ojalá no hubiera salido, es mi culpa, todo lo que digas sobre eso tienes razón, perdón por mi inconsciencia, no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo”.

Por su parte, Mostopapi, el famoso entrevistador español, también pidió perdón en sus historias por haberse reído luego del diálogo sostenido. “Estoy en contra de todo tipo de maltrato en contra a la mujer. Yo jamás promovería algo así. No lo hagáis, bórrenlo de su mente”, indicó luego de informar que el video lo había borrado de su canal de Youtube.

se puede ser más asquer0so que most0papi? no pic.twitter.com/NjOGly7sxg — Carmen 🏹💕 (@carrasco_raya) July 12, 2021

Asimismo, Ibai, el conocido gamer español, increpó a ambos por la misoginia mostrada en la entrevista:

“Honestamente, pienso que lo que pasó es una barbaridad, es difícil de olvidar y perdonar, porque Mosto lo permitió, yo se que el no esta de acuerdo, pero no me puedo creer que se ría, como puede estar eso subido. Me da igual, pero si el dice eso, porque yo no controlo lo que dice, pero cuando vez que ha dicho eso, dices que no quieres colaborar contigo, porque es un tema que no se puede bromear. Esto es de uno de los peores temas para hacer una broma que probablemente no era ni broma”, sentenció el creador de contenido en Twitch

Naim, es un influencer español con padres argentinos con un gran seguimiento en redes sociales, teniendo más de 25 millones de fanáticos en TikTok y más de 7 millones en Instagram. Su contenido se relaciona con su aspiración a ser cantante, con bailes virales, sincronizaciones labiales y fotografías como modelo.

Lee también: Ya van más de 1.200: Encuentran nuevas tumbas de niños de pueblos originarios en escuelas en Canadá

También ha lanzado temas propios como “Escápate,” “Volver a Empezar” y “Te Invito a Volar.”

Acciones legales

Este lunes 12 de julio, la ministra de la Igualdad de España, Irene Montero, anunció en su perfil oficial de Twitter que ha puesto los antecedentes de las declaraciones de Naim Darrechi, el tiktoker más famoso del país europeo, en manos de la Fiscalía.

“Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de ponen el consentimiento en el centro. Lo pondremos en manos de Fiscalía”, informó la autoridad del Gobierno español.