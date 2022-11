Misterio por enorme rebaño de ovejas que lleva 12 días seguidos caminando en círculo

Un extraño misterio todavía sin explicación azota a una localidad en el norte de China, luego que se diera a conocer que un numeroso rebaño de ovejas lleva 12 días seguidos caminando en círculos sin parar.

El hecho ocurrió en la región de Mongolia Interior y fue captado por una cámara de vigilancia, que muestra a los animales marchando continuamente en el sentido de las agujas del reloj, en un círculo casi perfecto.

En él, además del particular comportamiento de las especies, se puede ver a otras ovejas que observan desde fuera de la rotación, al mismo tiempo que algunas ingresan al círculo para quedarse inmóviles.

El video de la extraña escena fue compartido esta semana por el medio estatal chino People’s Daily, que informó también que las ovejas están sanas y la causa de la actividad sigue siendo una incógnita.

Por otro lado, la propietaria del rebaño identificada como Miao, afirmó que el espectáculo “comenzó con unas pocas ovejas antes de que todo el rebaño se uniera”, según informó el medio inglés Metro.

“Aunque hay 34 corrales de ovejas en la granja, solo las ovejas de uno de los corrales -las del número 13- se han comportado así“, añadió sobre el raro suceso.

Finalmente y, según consignó The New York Post, los animales llevan moviéndose desde el 4 de noviembre y no está claro si se detienen para comer o beber agua.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People's Daily, China (@PDChina) November 16, 2022