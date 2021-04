Una indignante situación se vivió en la localidad de Fernandina Beach en el estado de Florida, Estados Unidos, luego de que una mujer tosiera sobre una clienta y amenazara al personal dentro de un centro comercial al no poder devolver un artículo.

De acuerdo a testigos, la mujer identificada como Debra Jo Hunter, fue vista reprendiendo al personal de la tienda e incluso, tosió sobre otra mujer que filmaba el incidente, quien era una paciente con cáncer cerebral.

La víctima, Heather Sprague, explicó a la policía que se encontraba en dicha tienda cuando la mujer estaba regañando a unos empleados mientras intentaba devolver un artículo que no tenía en su poder.

En el video, que rápidamente se volvió viral, se puede ver cómo Hunter respondió con el ataque mientras hacía gestos obscenos.

Lee también: “Murió por cuidar imbéciles como usted”: El desahogo del hermano de un médico que falleció por COVID-19

Tras el hecho y en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19, la justicia determinó que Hunter debe cumplir 30 días de cárcel, seguido de seis meses bajo libertad condicional. Además se le ordenó a someterse a una clase de manejo de ira, una clase de habilidades para padres y una multa de $500 dólares, según consignó News4JAX.

“Ese video muestra la peor luz posible en mi peor día posible y eso no es lo que soy, no es lo que era antes y no soy lo que soy ahora (…) Y si pudiera recuperarlo todo, lo recuperaría todo”, expresó la mujer entre lágrimas luego del juicio, lo cuál impactó a la víctima quién declaró que al momento del ataque, la mujer sabía exactamente lo que hacía.

“Fue un episodio que se basó en privilegios y derechos”, afirmó Sprague, agregando que “al ver mi máscara, la acusada estaba calculado para atacarme en mi punto más débil tanto física como psicológicamente. Me quedé atónita y atemorizada por las consecuencias “.