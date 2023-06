Confirmaron la muerte de anciana que sorprendió al mundo tras “revivir” en su propio velorio en Ecuador

(EFE / CHV Noticias) – Han pasado ocho días desde que una anciana sorprendió al mundo tras despertar mientras se encontraba dentro de su ataúd, en su propio funeral. Finalmente, durante las últimas horas se confirmó que Bella Montoya murió en Ecuador.

La adulta mayor de 76 años estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General Martín Icaza, de Babahoyo, donde fue trasladada luego de que sus familiares le rescataran del féretro al percatarse que aún respiraba.

Así lo informó un funcionario del Ministerio de Salud del país ecuatoriano a la cadena de televisión Ecuavisa, quien detalló que la mujer que estuvo grave “ya le están practicando la autopsia”.

Además, su hijo, Gilber Barbera, contó a The Associated Press, que las autoridades no le han entregado ningún informe sobre la auditoría médica de lo que pasó y advirtió que “esto no se va a quedar así”.

En la misma línea, reveló que una hermana de la anciana ya denunció de manera formal el hecho ante la justicia, para que se investiguen la eventuales responsabilidades legales y “se señale cuál es el doctor que la dio por muerta”.

“Revivió” dentro de su ataúd

El pasado 9 de junio se realizaba el funeral de Bella Montoya, quien ingresó al hospital producto de un accidente cardiovascular. Luego, en el mismo centro de salud fue declarada muerta y entregada a sus familiares, quienes la trasladaron a una sala funeraria.

Pasaron cinco horas desde que los médicos del recinto comunicaron la triste noticia a los familiares de la anciana. Mientras estaban llevando a cabo su velorio, escucharon golpes al interior del ataúd, Se acercaron y se percataron que la mujer aún respiraba.

Por aquella situación, fue trasladada nuevamente al Hospital General Martín Icaza, donde fue sometida a un procedimiento, e ingresada ala UCI. En ese sentido, la mencionada cadena de televisión comunicó que su hijo tenía la esperanza de verla salir con vida.

Por otra parte, este curioso caso está siendo evaluado por una comisión experta, con integrantes del gobierno de Ecuador.