Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos, anunció la muerte de su mascota Bo, el perro que lo acompañó durante más de 10 años.

“Hoy nuestra familia perdió a un verdadero amigo y a un compañero leal. Por más de una década, Bo fue una presencia constante y gentil en nuestras vidas, feliz de vernos en nuestros día buenos, nuestros días malos y todos los días”, comenzó relatando el ex mandatario estadounidense.

Posteriormente, junto a una fotografía de él y el perro, recordó que su mascota “toleraba todo el alboroto que conllevaba estar en la Casa Blanca, tenía un gran ladrido pero no mordía, le encantaba saltar a la piscina en el verano, era imperturbable con los niños, vivía de las sobras alrededor de la mesa y tenía un pelaje fantástico. Él era exactamente lo que necesitábamos y más de lo que esperábamos. Lo vamos a extrañar mucho”.

Lee también: Incansable perro del presidente de Irlanda se roba la atención en rueda de prensa

He tolerated all the fuss that came with being in the White House, had a big bark but no bite, loved to jump in the pool in the summer, was unflappable with children, lived for scraps around the dinner table, and had great hair. pic.twitter.com/1x4VOMsLGR

Minutos más tarde, Michelle Obama compartió una imagen de Bo y una declaración pública.

“Esta tarde fue difícil para nuestra familia. Nos despedimos de nuestro mejor amigo Bo después de una batalla contra el cáncer. Estamos agradecidos por el amor que le demostraron a lo largo de los años”.

En ese punto, instó a todas las familias del mundo a abrazar a sus perritos. “Por favor, abracen un poco más fuerte a los amigos peluditos de su familia esta noche y dénles un masaje en la panza de nuestra parte”.

Lee también: Perro espera a que su dueño que murió por COVID-19 hace semanas, vuelva a casa

Asimismo, recordó que “durante la campaña del 2008 le prometimos a nuestras hijas que les conseguiríamos un cachorrito después de las elecciones. En ese entonces, se suponía que Bo sería un compañero para las niñas. No teníamos idea cuánto significaría para todos nosotros”.

“El año pasado, con todos de vuelta en casa por la pandemia, nadie estaba más feliz que Bo. Toda su gente estaba bajo un mismo techo de nuevo, justo como el día que lo conseguimos. Estaré por siempre agradecida de que Bo y las niñas pudieran pasar tanto tiempo juntos al final de sus días”, finalizó la ex primera dama de EE.UU.

This afternoon was a difficult one for our family. We said goodbye to our best friend—Bo—after a battle with cancer. We are grateful for the love you showed him over the years. Please hug the furry members of your family a little closer tonight—and give them a belly rub from us. pic.twitter.com/zOk3SPABsT

— Michelle Obama (@MichelleObama) May 8, 2021