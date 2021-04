Durante el fin de semana se dio cuenta de la muerte de un supuesto cazador furtivo que habría estado en sus labores cuando una manda de elefantes de Sudáfrica decidió atacarlo.

Se presume que el hombre contaba con la compañía de al menos dos acompañantes de los cuales solo uno de ellos ha sido capturado.

El hallazgo del cuerpo, aplastado por los mamíferos, según la custodia del lugar, tuvo espacio en el Parque Nacional Kruger (Kruger National Park) del país africano y sucedió posterior a que guardias sorprendieran a un grupo de tres individuos, entre ellos el después fallecido, que parecían tener actitudes sospechosas. Ahí iniciaron una persecución que terminó con uno de los involucrados detenidos, los otros dos se fugaron y uno de ellos murió.

“La persona muerta y sus cómplices huían de los guardabosques cuando se encontraron con una manada de elefantes en época de reproducción“, explicó el portavoz mediante Twitter. “El único detenido informó a los guardabosques que el grupo se había topado con una manada de elefantes y no estaba seguro de si su cómplice había logrado escapar”, continuó. Después se encontró al hombre pisoteado y sin vida.

También explicaron que durante sus intentos por perder rastro de los guardabosques dejaron caer una bolsa con provisiones y un hacha, el tercer integrante del grupo sospechoso de caza furtiva aún no ha sido ubicado y las policías ya se hicieron parte de la investigación que, preliminarmente, sostiene que los presuntos asesinos de animales se encontraban cazando rinocerontes.

