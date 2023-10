Murió el perro más longevo del mundo a los 31 años: “Este dulce chico ganó sus alas”

(EFE) – Con 31 años y 165 días falleció Bobi, un mastín del Alentejo, que según la organización Guinness era el perro vivo más longevo del mundo.

La mascota murió este fin de semana en su casa en Portugal, tal como lo informó Guinness en sus redes sociales.

El can, nacido el 11 de mayo de 1992 en Conqueiros, cumplió el sueño de todo dueño al superar toda expectativa de vida y alcanzar el récord el pasado 2 de febrero, luego que corroboraran su registro en el servicio veterinario del municipio de Leiria y en el sistema nacional de control portugués SIAC.

Some sad news to bring you this Monday morning 😢

Bobi recently celebrated his 31st birthday and was the oldest dog ever officially verified by Guinness World Records.

— Guinness World Records (@GWR) October 23, 2023