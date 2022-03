(EFE) La cadena estadounidense Fox News anunció este martes la muerte de su operador de cámara Pierre Zakrzewski, de 52 años, durante la cobertura de la guerra de Ucrania, donde también fue herido su compañero, Benjamin Hall.

“Con gran tristeza y pesar compartimos las noticias de la muerte esta mañana de nuestro querido camarógrafo Pierre Zakrzewski. Pierre murió en Horenka, a las afueras de Kiev”, indicó en un comunicado Suzanne Scott, consejera delegada de la cadena.

El ataque ocurrió mientras ambos reporteros iban en auto, en el sector de Horenka cerca de Kiev, lugar donde recibieron disparos.

Sobre el incidente también se refirió el conductor del programa de noticias, America Reports de la cadena Fox News, John Roberts, quien comentó la muerte de su compañero camarógrafo.

“Trabajé con Pierre muchas veces en todo el mundo. Él era un tesoro absoluto. Enviamos nuestras oraciones más sinceras a la esposa y la familia”, escribió Roberts en su cuentra de Twitter.

Horrible news to report: Fox cameraman Pierre Zakrzewski was killed in the same attack that wounded correspondent Benjamin Hall. I worked with Pierre many times around the world. He was an absolute treasure. Sending our most heartfelt prayers to Pierre's wife and family.

— John Roberts (@johnrobertsFox) March 15, 2022