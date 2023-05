“Es mi turno de hacer lo que quiero hacer”: Mujer de 77 años celebró el amor propio casándose con ella misma

Nunca es tarde para contraer matrimonio. Menos con una misma, al igual como lo hizo una adulta mayor de 77 años en Estados Unidos que cumplió el sueño de su vida.

Se trata de Dorothy “Dottie” Fideli, de Ohio, quien el pasado fin de semana caminó al altar para celebrar su amor propio en compañía de vecinos, amigos y familiares.

“Dije, sabes qué, he hecho todo lo demás. ¿Por qué no? Me voy a casar conmigo misma”, comentó Dorothy a TODAY.

La ceremonia se realizó en la casa de retiro en la que vive Dorothy y fue ella misma quien le pidió al administrador del recinto, Rob Geiger, que le ayudara.

“Es una mujer increíble y está llena de vida (…) Ella siempre ha pensado en los demás”, confesó Geiger.

Pero no fue de la única persona que recibió ayuda, porque su hija también fue parte de la organización del evento ayudando con la decoración y preocupándose de cada detalle.

Dorothy lució un vestido blanco con mangas largas transparentes y detalles de flores, además de un velo.

“Estaba nerviosa, pero luego estaba realmente feliz”, reveló la mujer. “Hago algunas cosas locas por aquí solo para hacer reír a la gente (…) Cuando los veo a todos deprimidos, me pongo uno de mis conjuntos, me visto y bajo, y sonríen”, añadió.

Durante la ceremonia, la mujer realizó una metáfora sobre al amor propio con un lirio blanco como una manera de cultivar dicho sentimiento.

“’El interior es lo importante. Ahí es donde fluye el amor de Dios (…) Ahí es donde Él te da sabiduría y te da esperanza. Y nadie se toma el tiempo de pensar en eso. Así que eso es lo que he hecho, y agradecería que todos ustedes lo hicieran y lo pensaran de esa manera’”, fue parte de su discurso.

Dorothy confesó que siempre había querido un matrimonio como el que tuvo a los 77 años, pese a que se había casado con su ex esposo en 1965.

“Estoy en un punto de mi vida en el que ahora se trata de mí”, dijo. “Todos mis hijos están bien, y mis nietos, uno de ellos va a tener un bebé… y tengo un par de trillizos que se graduaron de la universidad. Entonces, es mi turno de hacer lo que quiero hacer”, reflexionó.