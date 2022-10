“Sé dónde están”: Mujer aseguró que su padre fue asesino serial y la obligó a esconder los cuerpos

Una perturbadora confesión fue la que realizó una mujer en Estados Unidos: aseguró que su padre, ya fallecido, fue un asesino en serie que terminó con la vida de decenas de personas.

Se trata de Lucy Studey, del Estado de Iowa, quien durante 45 años dijo que su papá asesinó a decenas de mujeres jóvenes, a quienes habría enterrado con la ayuda de sus hijos. Sin embargo, nadie le creía.

Recientemente la policía comenzó a investigar luego de que los perros identificaran restos humanos al oeste de la ciudad, según confirmaron a Newsweek.

“Sé dónde están enterrados los cuerpos”, dijo Lucy y recordó cómo supuestamente su padre, Donald Dean Studey, les pidió a ella y sus hermanos que lo ayudaran con los crímenes al transportar los cuerpos en una carretilla durante los meses más cálidos y un tobogán en invierno.

“Simplemente nos decía que teníamos que ir al pozo, y yo sabía lo que eso significaba”, recordó. “Cada vez que iba al pozo o a los cerros, no pensaba que iba a bajar. Pensaba que me iba a matar porque no me callaba la boca”, agregó.

En el caso de que la investigación dé frutos, la mujer podría estar en lo correcto con respecto a la teoría sobre su fallecido padre, sobre quien cree que mató entre 50 a 70 mujeres en tres décadas.

Donald murió en marzo de 2013 a los 75 años y la mujer también reveló que se enojaba fácilmente, generalmente estaba borracho, apuñalaba y le disparaba a las personas.

“Le creo al 100 por ciento que hay cuerpos allí”, comentó el alguacil el condado de Fremont, Kevin Aistrope.

Con respecto a los hermanos de la mujer, todavía se desconoce si han cooperado con las autoridades, pero uno de ellos se suicidó a los 39 años.

“Mi padre fue un criminal y asesino de toda la vida”, añadió Lucy sobre su padre y contó que, además, traficaba drogas y armas.