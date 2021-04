Un brutal hecho investiga la policía de Queens, distrito de Nueva York, en Estados Unidos.

Danezja Kilpatrick, una mujer de 23 años, es sindicada como la homicida que le arrebató la vida a sus dos gemelos de tan solo 46 días de vida.

Según informó Daily News, los fiscales indicaron que la mujer envenenó la leche de los menores y al darse cuenta que esto no había hecho el efecto que esperaba les arrojó agua hirviendo para posteriormente apuñalar a unos de ellos.

La fiscal del caso, Melinda Katz, explicó al medio que “dos bebés están muertos y su madre fue acusada de hacer lo impensado. Este debería haber sido un momento de alegría para esta familia. Es un caso desgarrador”.

Las averiguaciones hasta el momento han apuntado a que la joven cuenta con historial psiquiátrico desfavorable, aunque de todas formas se le imputará por los cargos de asesinato en primer y segundo grado.

Según consignan las pericias, se presume que Danezja mantuvo a los bebés sin vida por cuatro días en su hogar y no fue sino hasta que su hermana llegó a visitarlos que se reveló la situación, pues la tía de los bebés no encontró rastro de ellos ni la ropa que usaban. La madre le dijo que estaban con su padre.

Sin embargo, la respuesta no la convenció, por lo que decidió llamar a la policía para hacer un control de rutina. Ahí se encontraron con lo peor. Los dos bebés fueron encontrados muertos.

“No me dejaban dormir (…) No me importaban los bebés, por eso los envenené“, declaró a la policía el día de su arresto.