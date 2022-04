Adulta mayor fue brutalmente atacada por su rottweiler: Policía le disparó al perro

Una violenta situación ocurrió en Mar del Plata, Argentina, luego de que una mujer fuera atacada por su propio perro de raza rottweiler, teniendo que ser internada de urgencia en un recinto asistencial.

Según consignó Telefe, se trata de una adulta mayor de 78 años que reside en la zona norte de la mencionada ciudad, quien fue mordida este lunes por la tarde en sus brazos y piernas por el animal.

Información preliminar indica que la víctima salió al patio de la casa, momento en que fue brutalmente embestida por el canino. Debido a esto, vecinos llamaron inmediatamente a la policía.

Personal uniformado llegó rápidamente al sitio del suceso, notando que el rottweiler no soltaba a la mujer. Tras no poder calmarlo y percatarse que ellos también podrían ser atacados decidieron utilizar su arma de servicio y disparar contra el can.

El perro recibió un impacto de bala y regresó inmediatamente a la vivienda. En tanto, la adulta mayor fue rápidamente asistida y trasladada de urgencia a un Hospital cercano.

El citado medio informó que el hijo de la afectada llegó minutos más tarde luego de ser avisado por cercanos, llamando a un veterinario para que atienda al animal herido y acudiendo posteriormente a visitar a su madre.

De igual modo, la Fiscalía local decidió abrir una investigación sobre el caso.