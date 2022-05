Una pesadilla: Mujer de 76 años fue atacada en el rostro por una rata mientras dormía en Inglaterra

Una historia de terror vivió una mujer de 76 años que tiene daño cerebral. Mientras dormía en su cama, adaptada especialmente para sus necesidades, fue víctima del ataque de una rata que le dejó heridas por todo el cuerpo.

Su nombre es Diana Kirk y vive en la localidad inglesa de Ringwood Road, Bingham, junto a su esposo, John Kirk, quien fue el encargado ayudarla tras el ataque del roedor que le dejó graves lesiones en el rostro.

Según relató el hombre de 85 años al medio local Notthingham Post, primero escuchó desde el segundo piso, donde él duerme, que en otra habitación había un sonido extraño, cerca de las 01:30 AM.

Al comenzar su investigación, inmediatamente bajó a ver a su esposa y la encontró completamente herida y con sangre, por lo que llamó rápidamente a la ambulancia.

“Nunca había visto nada como las heridas que tenía, puedes ver lo graves que eran en las imágenes. Fue absolutamente salvaje“, indicó.

Incluso describió que “tenía rasguños en la cara, el cuello, las manos; por lo que parecía, había tratado de roer hasta el hueso. Había sangre por todas partes“.

“Debido a su condición, mi esposa no puede moverse“, añadió Kirk, quien agregó que “desde entonces, he leído que las ratas solo buscan bebés pequeños y personas que están inmóviles en la cama como mi esposa”.

“Ella no puede sentir dolor, por lo que no habría sabido mucho sobre lo que sucedió. Me gustaría que la gente supiera lo que puede suceder. Me enteré un par de días después que la rata estaba haciendo un nido en la casa”, concluyó.

A la mañana siguiente, instaló con la ayuda de un vecino una trampa en la casa, con la que pudo atrapar a la rata en una jaula y darse cuenta que medía cerca de 22 centímetros. Tras llevarla al patio y varios intentos del roedor por morderlo, otro vecino le disparó al animal.