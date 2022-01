Para muchas personas, el autobronceante es la solución para lucir una piel con un poco más de color. Sin embargo, no siempre queda bien, al igual como le ocurrió a una mujer en Inglaterra, quien se quiso broncear en su casa, pero quedó de color verde.

Devon Birkett, una joven de 25 años que trabaja en el área de la salud mental en Barrow-in-Furness, Cumbria, se aplicó un bronceado falso en su casa porque, según ella, su piel le daba apariencia de “un fantasma”, recoge The Mirror.

Sin embargo, luego de aplicarse en su rostro y cuerpo una capa de autobronceador, mousse St. Moriz, en un tono más oscuro que su piel, la joven no quedó más morena, sino que quedó verde.

Devon no se dio cuenta hasta dos horas mas tarde, cuando luego de ver un documental se miró los pies y eran de color caqui. Tras eso, corrió a mirarse al espejo y se dio cuenta que su cara, brazos, manos, piernas y pies se tornaron verdes.

Pese a su aspecto, la joven se comunicó con sus amigos por videollamada para mostrar cómo había quedado y ellos la compararon con Shrek, el ogro del clásico filme de 2001.

Finalmente, luego de 20 minutos de lavarse bien, su piel adquirió el tono “normal”, pero con un leve “matiz verde”.

“Naturalmente, soy bastante pálida, como un fantasma. Me gusta el bronceado falso, ya que me hace sentir más seguro con él puesto, me gusta obtener un poco de brillo dorado”, explicó Devon.

“Paso por etapas de bronceado, a veces no me bronceo por un tiempo, pero la mayoría de las veces me bronceo una vez a la semana. Salía al día siguiente con amigos y quería lucir bien; en cambio, terminé verde”, detalló la joven, quien se lo tomó con humor.