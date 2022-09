Mujer le dio un beso al rey Carlos III a su llegada al Palacio de Buckingham: Aseguró que él la dejó

Tras el deceso de la Reina Isabel II, el rey Carlos III acudió a su primera audiencia con la primera ministra de Inglaterra, Liz Truss, en el Palacio de Buckingham.

En el lugar, el nuevo monarca aprovechó de saludar a la multitud antes de entrar a la residencia.

King Charles III has first in-person audience with Prime Minister Liz Truss at Buckingham Palacehttps://t.co/JfozPZHKzB pic.twitter.com/6wS58IXykl

— BBC News (UK) (@BBCNews) September 9, 2022