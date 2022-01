¿Quién lo diría? Aseguran que un popular medicamento salvó a una mujer que quedó en coma tras contagiarse con COVID-19 en el Reino Unido.

Se trata de Monica Almeida, una enfermera de 37 años a la cual le dieron viagra como parte de un régimen de tratamiento experimental.

Esta madre de dos hijos pasó 28 días en coma, según informó Daily Mail, ya que la enfermedad la afectó gravemente.

Sin embargo, a solo tres días de que le apagaran el ventilador, despertó, sorprendiéndose con la revelación de los doctores.

Quienes la atendieron le contaron que le dieron una gran dosis de viagra, en el marco de un tratamiento experimental que ella había aceptado antes de entrar en coma.

Ante la incredulidad de la paciente, los médicos le explicaron que el medicamento, utilizado comúnmente para la disfunción eréctil, permite un mayor flujo de la sangre a todo el cuerpo al relajar las paredes de los vasos sanguíneos.

De esa forma, su consumo permitió que Almeida lograra respirar por sí sola y mejorara su condición en solo una semana.

“Me dijeron que era viagra, me reí y pensé que estaba bromeando, pero me dijo que realmente me habían dado una gran dosis de viagra”, relató la mujer al citado medio.

Monóxido de nitrógeno

En abril de 2020, el especialista de cuidados intensivos del Hospital General de Massachusetts, Lorenzo Berra, explicó a Los Angeles Times para qué sirve el uso del monóxido de nitrógeno en el marco del combate contra el coronavirus.

El también llamado óxido nítrico es un gas que dio origen al desarrollo de fármacos como el sildenafil, el principio activo de una de las drogas más famosas del mundo, el viagra.

La “molécula del año” 1992, según Science, tiene la capacidad de relajar los vasos sanguíneos, por lo que en medio de la crisis sanitaria se descubrió que su papel en el sistema cardiovascular podría ayudar a los pacientes que necesitan terapia intensiva.

En ese contexto, el gas se comenzó a probar durante los primeros meses de pandemia en hospitales de Massachusetts, Florida, Alabama y Louisiana, Estados Unidos, y también en Suecia y Austria, en personas que presentaban síntomas leves o moderados causados por el COVID-19.

Berra detalló que los pacientes inhalaban este gas en altas dosis, mediante una máscara, durante 30 minutos dos o tres veces al día. “En Italia, donde se usó en condiciones más caóticas, este tratamiento pareció aumentar dramáticamente los niveles de oxígeno en la sangre de los pacientes con COVID-19″, sostuvo en abril del 2020.

Sin embargo, afirma que “la historia terminó ahí”, ya que “nadie volvió a estudiar” la terapia con monóxido de nitrógeno.

Cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud no se ha referido al uso de este gas para el tratamiento del coronavirus.