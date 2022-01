Una particular historia se ha viralizado durante los último días. Se trata de Wang, quien fue a conocer a su pretendiente en una cita a ciegas a la ciudad de Zhengzhou en China, en el momento que las autoridades dieron a conocer que comenzarían las cuarentenas en el país.

La ciudad central está en medio de brotes por las nuevas variantes Omicrón y Delta de COVID-19.

“Justo después de llegar a Zhengzhou, hubo un brote y su comunidad fue confinada y no pude salir“, comentó Wang al medio The Paper.

Wang no solo iba a conocer a un pretendiente sino a varias personas en el viaje de una semana a la ciudad de China.

La familia de la mujer ya le había presentado a diez hombres por lo que, este quinto, tenía planes de invitarla a cenar.

“Ya me estoy haciendo mayor, mi familia me presentó a diez partidos (…) El quinto quería demostrar sus habilidades culinarias y me invitó a cenar a su casa”, dijo.

La mujer ya se ha hecho viral subiendo videos a la plataforma Weibo, que es similar a Twitter, y ya cuenta con seis millones de visitas. En sus registros revela su día a día en confinamiento donde se le ve al hombre cocinar y realizar otras actividades.