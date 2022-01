Un fuerte momento vivió una mujer en Buenos Aires, Argentina, luego de que sufriera un intento de asalto de parte de dos sujetos, quienes ingresaron armados a robarle a su local.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana en la localidad de Avellaneda, donde los individuos arremetieron en una confitería tras observar que el lugar estaba vacío y que solamente una persona estaba atendiendo.

Sin embargo, los antisociales se llevaron una inesperada sorpresa, ya que la víctima lejos de amedrentarse fue a espantarlos con un cuchillo, logrando que los delincuentes salieran inmediatamente del recinto y huyeran.

Lee también: Grupo antivacuna invadió hospital para sacar por la fuerza a un niño internado

Todo quedó grabado a través de una cámara de seguridad y se observa la manera en que la mujer persigue a los dos hombres hasta la puerta del local, asegurándose que se hayan ido.

En entrevista con el medio local TN, la dueña del negocio, identificada como Petra, señaló que “me dio miedo porque yo no me esperaba esto. Estaba con el celular agachada y cuando me di cuenta ya tenía a un tipo atrás mío”.

“Me dijo ‘dame el dinero porque te mato’. Pensé que era el fin, pero pensé que si me entregaba igual me iban a golpear. Entonces tomé la decisión y agarré el cuchillo y defenderme. Estaba decidida a correrlo, no a matarlo”.

Lee también: Trabajadora robó millonaria suma a mujer en silla de ruedas y lo confesó durmiendo

Consultada sobre si estaba consciente del peligro que corrió por la maniobra, la locataria sostuvo que “soy muy consciente y tengo cuchillos por todos lados en mi lugar de trabajo. Yo soy así, un poco arriesgada”.