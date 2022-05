Influencer denuncia que a su hermana le cobraron más de $33 mil por llorar en consulta médica

Una insólita situación denunció una influencer en Estados Unidos, luego de que publicara en redes sociales que a su hermana le cobraron por llorar durante una visita médica.

Según relató Camille Johnson, quien tiene más de 85 mil seguidores en Instagram y 400 mil suscriptores en YouTube, el hecho ocurrió el pasado martes 17 de mayo mientras su familiar concurrió a un tratamiento

En esa oportunidad, la joven recibió la boleta del respectivo cobro, donde se pueden ver diversos ítems como exámenes a la vista, hemoglobina o una extracción de sangre, con el fin de realizar los análisis.

Sin embargo, lo más llamativo fue que en el cuarto punto se le agregaron US$40 (equivalentes a más de $33 mil) a pagar por “comportamiento emocional breve”, lo que en resumidas cuentas alude a llorar durante la consulta.

El hecho no pasó desapercibido por Camille, quien inmediatamente decidió subir la cuenta a su Twitter, describiendo que “mi hermana pequeña ha estado luchando mucho últimamente con un problema de salud y finalmente pudo ver a un médico. Le cobraron US$40 por llorar”.

“Ella tiene una enfermedad rara, por lo que ha estado luchando mucho para encontrar atención. Se emocionó porque se siente frustrada e impotente. Le cobraron sin que le explicaran por qué está llorando, tratar de ayudar, hacer ninguna evaluación, ninguna receta, nada”, agregó.

Si bien la boleta es del 21 de enero pasado, la influencer posteó ahora la fotografía, que fue viralizada rápidamente con más de 83 mil retweets.

My little sister has been really struggling with a health condition lately and finally got to see a doctor. They charged her $40 for crying. pic.twitter.com/fbvOWDzBQM

— Camille Johnson (@OffbeatLook) May 17, 2022