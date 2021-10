Un particular y misterioso caso se está viviendo en Estados Unidos. Y es que una mujer asegura que es una niña que desapareció hace 21 años y que la policía de aquel país daba por muerta hasta esta fecha.

Toda esta historia se remonta al año 2000. La niña en cuestión era Brittany Renee Williams, quien tenía siete años y desapareció desde el hogar adoptivo en que residía por aquel entonces, en el estado de Virginia.

Esta situación desencadenó un amplio operativo para dar con su paradero, en el que incluso se hizo una excavación del patio de la casa en que vivía. Todas estas indagaciones no dieron resultados, por lo que incluso se le dio por muerta.

A 21 años de haber surgido este caso, una nueva arista se suma a la, hasta ahora, finalizada investigación. Kaylynn Stevenson, de Indiana, asegura ser Brittany y dice que tiene pruebas de ADN certificadas que lo demuestran.

En conversación con el canal NBC12, mencionó que tenía pocos recuerdos de su niñez, aunque en su memoria estaba el apellido Williams. Por aquello, comenzó a realizar una investigación para dar con sus orígenes.

BREAKING: A woman in Indiana has come forward, saying she has DNA evidence proving she is Brittany Renee Williams, a 7-year-old child who went missing from Henrico, Virginia, in 2000. https://t.co/EIjvweSm13

— NBC12 WWBT Richmond (@NBC12) October 5, 2021