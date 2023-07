“Es mi angelito”: La increíble historia de una mujer que descubrió que tenía cáncer gracias a su perrita

Además de ser los mejores amigos de los humanos, los perros tienen un sexto sentido que muchas veces no falla.

Eso es lo que le ocurrió a una mujer en Reino Unido, quien descubrió que tenía cáncer de mama gracias a su perrita, una cruza de Jack Russell Terrier con Chihuahua.

Holly llegó a la vida de Claire Churchill, de 36 años, durante el Boxing Day de 2019, un celebración típica en dicho país en diciembre y cuyo objetivo es promover las donaciones a aquellos que tienen pocos recursos.

En noviembre de 2020, a Claire le diagnosticaron cáncer de mama, contó a Yorkshire Live.

Todo fue gracias a Holly, quien días antes había estado “llorando” y “murmurando”. “Cuando la conseguí por primera vez, pensé que era rara. Siempre me metía la nariz en la parte superior”, recordó.

“A medida que crecía hacia el verano de 2020, comenzó a tocarme el seno, solo el izquierdo, y comenzó a rascarse. Solía ​​quedarse dormida en mi seno izquierdo, no en el otro. Iba y seguía y seguía”, continuó.

Ya en agosto de ese mismo año, Claire comentó que su perrita continuaba con la misma actitud. Decidió palparse el seno y se dio cuenta que no se sentía “muy bien”.

“Ella (Holly) estaba realmente angustiada por eso (el bulto). Llamé a los médicos, estaba en medio del confinamiento, y debido a la acumulación y los retrasos no pudieron revisarlo hasta octubre de 2020. En ese momento era del tamaño de una naranja y se podía ver a través de mi sostén y mi top”, confesó.

Tras ser diagnosticada, la mujer se sometió a una mastectomía en diciembre de 2022 y recibió quimioterapia y radioterapia.

“Todo el 2021 tuve mi tratamiento, fue un buen año. Era COVID, así que estaba sola y no se me permitió que nadie estuviera conmigo (…) En 2022 recuperé mi vida. Me quitaron todo el cáncer de mama. Se extendió a mis ganglios linfáticos y tuve que someterme a quimioterapia y radioterapia”, comentó.

“Si no fuera por Holly, no me habría enterado y habría muerto”, aseguró Claire, quien también confesó que nunca se revisó a sí misma porque pensaba que el cáncer de mama le pasaba a mujeres de 60 y 70 años.

Además, le contó a los médicos sobre lo que hizo Holly, ante lo que ellos le respondieron que habían escuchado “algunas historias de perros que detectaron cáncer”.

“Tan pronto como tuve mi mastectomía, ella me dejó en paz (…) es como si estuviera satisfecha y feliz de que se haya ido”, continuó.

Finalmente, expresó que “ya tiene tres años y es mi angelito. No sé qué haría sin ella. Ahora es una perra normal y ha sufrido un poco durante mi tratamiento porque no siempre podía sacarla a pasear todos los días. pero ahora salimos a caminar todos los días. Ella es brillante”.

