Un terrible y trágico hecho se conoció en Estados Unidos, donde una madre asesinó a su hijo de 6 años y a su perro.

Todo comenzó cuando los oficiales de Kansas City recibieron una llamada telefónica de una mujer que decía que “el diablo estaba tratando de atacarla”, informó FOX 4.

Según consignó la cadena KCTV 5, afiliada a CBS, al momento de llegar, la policía se percató de restos de sangre en las escaleras de la entrada.

La madre se negó a abrir la puerta, pero los oficiales ingresaron a la fuerza y se dieron cuenta de que la mujer había cometido el crimen del niño.

Tasha Haefs (35) tenía sangre en su cuerpo y, además, se encontraron dos cuchillos. De acuerdo a la Oficina del Fiscal del Condado de Jackson, la mujer dijo que la víctima era su hijo biológico y admitió el crimen.

“La comunidad ahora conoce algunos de los terribles detalles de la muerte de este niño de 6 años”, dijo la fiscal Jean Peters Baker. “Nos quita el aliento”.

“Es difícil imaginar el dolor por la familia de este niño. Por los compañeros de clase del niño. Sus amigos. Vecinos. Los socorristas que acudieron a la escena del crimen”, agregó.

Haefs fue acusada de asesinato en primer grado y acción criminal armada, y se solicitó que fuera detenida sin derecho a pagar una fianza para su libertad.

