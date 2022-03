Tatiana Perebeinis fue víctima de una trágica muerte junto a sus dos hijos, mientras intentaban huir de Irpin, ciudad ubicada a 35 kilómetros al noroeste de Kiev, Ucrania. La familia fue impactada por un mortero ruso mientras transitaban por la única vía de escape que tienen los residentes de la zona, dando cuenta de la nula efectividad de los corredores humanitarios acordados con Rusia.

Se trató de una noticia que dio la vuelta al mundo, con una impactante imagen que incluso fue utilizada de portada por The New York Times.

El lamentable suceso también fue abordado por la compañía de monitorización de contenido digital SE Ranking, con sede en Palo Alto, California, de la cual formaba parte Perebeinis, de 43 años.

Según manifestaron en una publicación en Facebook, “estamos devastados de decir que ayer nuestra querida colega y amiga Tatiana Perebeinis, la contadora jefe de SE Ranking, fue asesinada junto con sus dos hijos por la artillería de mortero rusa. La familia estaba tratando de evacuar Irpin, una pequeña ciudad cerca de Kiev que se ha quedado sin suministro de agua, electricidad y calefacción”.

Al mismo tiempo, desde la empresa aseguraron que no hay palabras para describir su dolor, sin embargo, enfatizaron que “es crucial no dejar que Tania y sus hijos Alise y Nikita se queden solo en estadísticas. Su familia se convirtió en víctima del fuego no provocado contra civiles, lo que bajo cualquier ley es un crimen de lesa humanidad. El ejército ruso son criminales y deben ser detenidos“.

Al cierre de su dedicatoria, señalaron estar orando por los ucranianos, quienes “luchan por su derecho a existir”.

Por otro lado, medios internacionales reportan que Sergii Perebeinis, esposo de Tatiana y padre de los niños, regresó a Kiev para realizar el funeral de su familia. Sumado a esto, escribió en su cuenta de Facebook que se reunió con testigos del hecho, quienes le entregaron algunos de los objetos personales que quedaron tirados en la calle cerca de los cuerpos.

Irpin corresponde a una localidad donde viven cerca de 60 mil habitantes y más de diez mil han evacuado en un éxodo masivo que se ha replicado en varias otras ciudades del país. El propio ejército ucraniano debió volar el puente de la zona para impedir el avance ruso, y en un improvisado paso con maderas, los ciudadanos intentan escapar rápidamente mientras los ataques siguen.