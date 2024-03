“Se iban turnando”: El crudo testimonio de española que denunció violación en manada en India

Una mujer española vivió momentos de terror luego de ser brutalmente violada por al menos siete hombres en la India. Ella fue atacada junto a su pareja, a quien golpearon sin piedad para impedirle ayudarla.

Ella se llama Fernanda y es una influencer que se dedica a recorrer el mundo en moto junto a Vicente. Sin embargo, no esperaban vivir un momento tan desgarrador en el viaje que realizaron a Dumka.

El hecho ocurrió mientras acampaban en dicho lugar que previamente habían estado recorriendo. Ahí se encontraron con al menos siete sujetos que incluso habían visto previamente, aunque no pudieron prever el ataque.

El crudo testimonio de Fernanda

“Pensábamos que nos mataban, estábamos seguros. Nos decían que nos iban a matar“, partió diciendo Fernanda sobre lo que vivió al medio español Cope.

Sin embargo, pese a lo traumático del hecho, ella detalló lo ocurrido: “Cuando salgo de la tienda, veo a uno con un cuchillo y cogí la piqueta (herramienta). Pero me cogieron de la chaqueta y me empezaron a tirar de los pelos. Aún hoy se me cae pelo cuando me peino”, aseguró.

“Me quitaron la ropa, se iban turnando y ahí estuvieron casi tres horas. Perdí la cuenta… Preguntaba por Vicente, si estaba bien… Después de este tiempo, uno me da ropa y me dice que me vista. Pero se da la vuelta y vuelve a violarme“, sumó.

Cabe destacar que hasta el momento se ha logrado detener a ocho personas involucradas: “Se han destrozado la vida y las nuestras. Las suyas porque ahora no saldrán nunca de la cárcel y las nuestras por lo que nos han hecho”, cerró.

