Gemma Holmes (33) sufrió un terrible accidente automovilístico de camino al trabajo cuando solo tenía cuatro semanas de embarazo.

Fue en 2013 cuando la mujer chocó fuertemente contra un vehículo estacionado y sus lesiones fueron tan grandes que los médicos debieron llevarla a un coma inducido.

Tras impacto, Gemma sufrió heridas horribles, incluida una fractura de espalda, además no recordaba tres años de su vida por lo que no sabía quien era el padre del bebé que esperaba.

De acuerdo al sitio Mirror, le dijeron que no podría volver a caminar, pero desafió a los médicos y aprendió a dar sus primeros pasos junto a su pequeño.

El impresionante suceso aparece en el podcast Real Fix, que presenta a personas reales con historias extraordinarias.

“Me desperté y me dijeron: ‘Estás en el hospital, has tenido un accidente realmente grave, tienes daño cerebral, un pulmón perforado, te has roto demasiados huesos y nunca volverás a caminar”, contó la mujer oriunda de Inglaterra.

“Despertar para que me digan ‘has pasado por todo esto, has muerto y todo, pero todavía estás embarazada‘ es como: ‘Dios mío, ¿cómo sucede eso?'”, expresó, agregando que “morí dos veces, pero él todavía estaba vivo dentro de mí, no lo entiendo”.

Pese a las posibilidades, decidió tenerlo y hoy su hijo Rueben tiene 7 años. “Para mí todo sucede por una razón. Realmente creo en eso, así que simplemente tomo cada día como viene porque todos los días son muy diferentes”, afirmó.

“Me siento tan afortunada de tener a mi pequeño e increíble hijo”, cerró.