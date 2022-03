Lee también: Los negocios del estafador de Tinder: Cobra por saludos virtuales y tendrá sus propio programa de citas

Michael se mostraba como un hombre de negocios y decía tener millones de dólares en un paraíso fiscal fuera del Reino Unido.

“Yo estaba muy vulnerable. Acababa de salir de un matrimonio sin amor, estaba atravesando un divorcio y buscaba algún tipo de atención para sentirme deseada de nuevo. Él me hablaba con un tono íntimo y me hacía sentir que era la única mujer en el mundo. Me decía cosas sacadas de un cuento de hadas, con un final feliz”, explicó la damnificada.

Pese a su enamoramiento, la madre de dos hijos notó varias señales sospechosas desde un inicio.

“Encontraba extraño que nunca quisiera hablar por videollamada. El decía que le daba vergüenza”, relató la mujer.