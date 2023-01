“No me esperaba esta sorpresa”: Mujer da a luz a guagua de más de 7 kg que impacta con su tamaño en Brasil

Un verdadero hito fue el que logró una guagua que nació en Brasil, quien se ganó el título de el “bebé más grande de la Amazonía” al pesar más de 7 kg.

Angerson llegó al mundo el pasado 18 de enero pesando 7,328 kg y su madre se dio cuenta que era más grande que el promedio de los niños cuando acudió a su último control antes de dar a luz a las 40 semanas de embarazo.

Debido al tamaño de su hijo, Cleidiane Santos dos Santos, de 27 años, debió someterse a una cesárea que estuvo a cargo del equipo médico del Hospital Padre Colombo, en Parintins, una localidad ubicada en la amazonía brasileña.

Luego de nacer, el pequeño fue evaluado por el personal y se determinó que no tenía ningún problema de salud.

La mujer, quien es madre de otros cinco niños, confesó que se sorprendió por el tamaño de Angerson, pero que se tranquilizó al saber que estaba sano, consignó UOL.

“No me esperaba esta sorpresa, pensé que serían cuatro kilos, pero llegaron siete kilos. Quiero agradecer al equipo del Hospital Padre Colombo, que me están dando fuerzas y tratándome muy bien, desde que llegué aquí, si no fuera por ellos, no sé qué sería de mí”, señaló en un comunicado al Departamento de Salud del Estado.

Según detalló la obstetra que estuvo a cargo de la cesárea, Artemisia Pessoa, la mujer llegó al recinto tras algunos problemas de salud durante el control prenatal.

Al realizar una ecografía, se dieron cuenta que la guagua era LGA —grande para la edad gestacional, en inglés—, lo que causó un cambio de planes.

“Él está recibiendo asistencia intensiva del equipo de neonatología, que es el responsable de la atención. Solo estamos contentos, satisfechos y agradecidos de que todo salió bien en este caso, en esta situación de riesgo, una situación rara que también nos terminó sorprendiendo, porque nos imaginábamos hasta un bebé de unos seis kilos, por la ecografía, pero igual superó esa expectativa”, detalló.