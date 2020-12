Una indignante situación se registró en Florida, Estados Unidos, luego de una detención de una mujer en un motel. Mientras la policía se acercaba para esposarla, ella lanzó a su perrita desde el balcón del segundo piso.

La mujer identificada como Allison Murphy, fue denunciada por agredir a una empleada doméstica del motel, por lo que la policía inició el procedimiento y se dirigió al lugar. Al llegar, la mujer de 35 años se encontraba encerrada en su habitación, hasta que decidió salir tras los constantes llamados.

Sin embargo, no lo hizo sola, ya que salió con su perrita de raza pastor alemán hasta el balcón. En ese instante, amenazó con que se iba a lanzar junto al canino, pero finalmente agarró al animal y lo dejó caer desde una altura cercana a los siete metros, tal como se registró en las imágenes de las cámaras de seguridad.

Tras el hecho, la mujer fue arrestada por los oficiales y acusada por la justicia estadounidense por crueldad animal y resistirse con violencia a la detención.

A pesar del impacto, la perrita solo resultó herida en su muslo derecho. Por lo mismo, fue bautizada con el nombre de “Milagro” por el equipo de Servicios para Animales del Condado de Volusia.

Finalmente, los tribunales pactarán una sesión para abordar la custodia de la mascota.

**The dog is OK & her new nickname is Miracle

Yesterday, deputies & @DaytonaBchPD responded to a suicidal person on a motel balcony. She threw a dog off instead. Dog is recovering @VolusiaAnimal Services. Human charged w/ felony animal cruelty. Video at https://t.co/GDn05ThNqL pic.twitter.com/E0rYceOj6E

— Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) December 15, 2020