Una historia de amor ocurrida en Córdoba, Argentina, se viralizó los últimos días tras la llamativa venganza de una mujer contra su ex pareja, colgando un lienzo en plena calle.

El hecho ocurrió en el barrio Ampliación San Fernando, donde todos los transeúntes se dieron cuenta del elocuente mensaje en el que hay una alusiva critica al hombre, acusándolo de ser infiel mientras estaban juntos.

Aunque el aspecto más llamativo es que confesó hacerse amiga de la “otra”, lo que también quedó reflejado en el pasacalle.

Lee también: Perro callejero salvó a niña de 10 años de morir congelada en una tormenta de nieve

“Practica poliamor y no te avisa. ¡Cuidado! Es un mentiroso, manipulador y farsante. Gracias igual porque ahora somos amigas, besito”, dice la frase dirigida a Cristian David y publicada por el sitio Only in Córdoba.

La situación fue rápidamente difundida en medios locales e internacionales, aunque por ahora se desconoce la identidad de la mujer que colgó el lienzo en uno de los lugares más transitados de la ciudad trasandina.

Además, tampoco se sabe quién es el aludido “Cristian David”, aunque diversos usuarios bromean asegurando conocer al individuo cuyo nombre se volvió muy famoso en la localidad.