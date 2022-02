Una tensa situación se vivió este martes en la ciudad de Concordia, ubicada en la Provincia de Entre Ríos, Argentina, luego de que una mujer fuera increpada por no estar usando la mascarilla en el transporte público.

Según señalaron medios locales, el hecho ocurrió específicamente en una micro, donde la persona se negó a portar el tapabocas pese a ser una obligación de parte de las autoridades.

Al notar esto, el resto de los pasajeros comenzó a decirle a la usuaria que se colocara el elemento protector contra el COVID-19, pero ésta hizo caso omiso y el chofer decidió llamar a la policía para hacer saber el caso.

En ese momento, se inició una discusión en la que la mujer dio una serie argumentos para no taparse la cara con la mascarilla, revelando supuestos derechos que ella tenía y que no estaba violando ninguna norma.

Sin embargo, la persona fue retenida a la fuerza por dos uniformadas, una de ellas incluso la tomó del cuello para que no se moviera. Todo a la vista del resto de los pasajeros que grabaron la situación.

“Por qué me tocan, si yo no he hecho nada. Suéltenme”, reclamó la detenida, a quien incluso tuvieron que ponerle las esposas debido a que intentó soltarse en todo momento de las funcionarias policiales.

El diario El Entre Ríos detalló que la involucrada trabaja en la Dirección Departamental de Escuelas Concordia y que también pertenece a un movimiento anti-vacunas que ha realizado diversas manifestaciones en la ciudad.