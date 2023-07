“Mi verdadero amor”: Mujer se casó con su novio en hospital tras sobrevivir a quemaduras en el 32% de su cuerpo

Si hay amor, todo se puede lograr. Al menos eso es lo que demostró una pareja en Estados Unidos que contrajo matrimonio en la unidad de rehabilitación para quemados de un hospital.

El novio, Preston Cobb, sufrió un accidente el pasado 30 de junio a raíz de un derrame químico y quedó con graves quemaduras, por lo que debió ser internado en la UCI en un hospital en Georgia. Se iban a casar el 22 de julio.

Según contó su familia en la plataforma de GoFundMe, el hombre terminó con el 32% de su cuerpo quemado y perdió nueve dedos del pie y otros fueron cuatro amputados. Ha pasado por ocho cirugías y se someterá a una cada semana por un injerto del piel en ambas piernas y brazos.

“La esposa de Preston, Tanesha Cobb, ha estado ahí para él, yendo y viniendo de la casa al hospital. Ella ha estado allí para sus altibajos cuidando a nuestro héroe, nuestro amigo, un padre, un primo, un hermano y todo lo demás”, explicaron sus cercanos.

La ceremonia

En medio de las visitas de Tanesha a Preston, una enfermera escuchó sus planes de matrimonio y decidió ayudarlos.

Así, reunió a un grupo de enfermeras para comprar comida, un DJ, flores y preparar todo el lugar, consignó Fox Carolina.

Tras eso, les planteó la idea a ambos y los dos dijeron que sí de manera instantánea, pese a que Preston pensaba que Tanesha no quería casarse en esas condiciones.

“No soy la misma persona que le pidió que se casara conmigo”, pensó.

Por su parte, la mujer aseguró que “no hay nada que me impida casarme con él”. La ceremonia se realizó el 22 de julio, el mismo día que tenían planeado antes del accidente.

A través de una publicación en Instagram, Tanesha compartió fotografías de la ceremonia y escribió que “todavía se siente como un sueño”.

“Esta ceremonia íntima fue algo así como un cuento de hadas. Me casé con mi verdadero amor. El hombre que me ama, adora, protege y cuida de una manera que apenas puedo expresar con palabras. Preston Cobb, me has hecho la mujer más feliz del mundo y aunque este viaje no sea fácil… una cosa que sé es que todo valdrá la pena”, añadió.