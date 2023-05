Mujer murió tras caer al vacío desde ascensor en aeropuerto de Indonesia: La encontraron 3 días después

El llamado que le hizo a su sobrina solo instantes antes de morir y la alerta de los funcionarios del aeropuerto por la presencia de un mal olor en las instalaciones, fueron los factores que permitieron el hallazgo de una mujer de 38 años, quien cayó desde un ascensor tras abrirse paso por las puertas equivocadas.

Se trata de Aisiah Sinta Dewi, cuyo cuerpo fue encontrado tres días después gracias al reporte de los trabajadores del aeropuerto de Kualanamu en Medan, Indonesia.

De acuerdo con lo que informó un portavoz del recinto, el ascensor funcionaba normalmente y sin despertar sospechas sobre este accidente, consignó CNN Indonesia.

Sin embargo, al fondo del pozo estaban ubicados sus restos que finalmente fueron enviados a un hospital local para un examen post-mortem.

Por su parte, la familia de la víctima indicó que ya le habían solicitado al aeropuerto que iniciara una búsqueda tras perder el contacto con ella.

El último dato que tenían de Dewi, fue una supuesta llamada que le hizo a su sobrina para decirle que estaba atrapada en el ascensor.

“Este es un aeropuerto de nivel internacional. ¿Cómo son los estándares de seguridad así?“, cuestionó el hermano de la víctima, Raja Hasibuan, según BBC. “La respuesta del personal fue muy, muy insatisfactoria”, añadió.

Las cámaras del propio ascensor pudieron captar los momentos finales de la mujer antes de su caída fatal ocurrida el pasado 24 de abril.

Según se observa en los registros, ingresó a la estructura y presionó un botón. Esperó y comenzó a mirar su teléfono, instante en que un segundo par de puertas se abrió detrás de ella.

Después volvió a presionar otro botón, realizó una llamada por teléfono en la que parecía estar angustiada, y se abrió paso a través de las puertas que estaban cerradas, cayendo al vacío.

La policía inició una investigación para determinar presuntas responsabilidades en el accidente.

A woman has plummeted to her death at an Indonesian airport after forcing open the doors to a lift and falling down the elevator shaft.

Aisiah Sinta Dewi, 38, rode the lift onto the second floor while she was on her way to meet her niece at the pic.twitter.com/rXUIPaSItN

— MassiVeMaC (@SchengenStory) May 2, 2023