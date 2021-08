Una joven en Utah, Estados Unidos, identificada como Angelica Dhondup (26) murió en un accidente automovilístico horas después de su boda.

La joven se casó con Tenzing, a quién conoció cuando ambos estudiaban en la escuela secundaria. Sus seres queridos aseguraron que celebraron una fiesta “llena de risas”.

El accidente ocurrió cuando ella iba junto a su prima de 20 años en un auto camino a su casa para dejar los regalos de la boda. Cerca de la 1 de la madrugada, una camioneta chocó el auto de la joven en una autopista.

“Ella no sobrevivió. Ella todavía no llevaba ni 24 horas casada y deja a su esposo viudo y a hijos sin madre“, cuentan sus familiares.

KSL reveló que el chofer de la camioneta es Manaure Gonzalez-Rea, de 36 años, quien escapó en una motocicleta robada. El hombre fue arrestado y enfrenta cargos criminales.

En tanto, la familia de la joven está reuniendo fondos mediante la página GoFundMe para financiar el funeral.

“Esto ha sido tan irreal. Estamos pidiendo ayuda para los gastos del funeral, así como el alquiler y otras necesidades básicas para este padre de tres hijos”, señalaron.

Purple balloons for a forever bride: Family members gather to mourn the death of 26yo Angelica “Jelly” Dhondup, the day after her wedding. @UTHighwayPatrol troopers say Dhondup was killed by a drunk wrong-way driver. Her cousins tell me she died in her wedding dress 💔 . @KSL5TV pic.twitter.com/9mHAK8N5dY

— Garna Mejia KSL (@GarnaMejiaKSL) August 8, 2021