Mujer murió junto a sus perros luego que fuera atropellada en Londres

Una mujer de 41 años de edad murió junto a sus perros, el pasado sábado 14 de mayo, luego que un hombre los atropellara mientras paseaba a sus mascotas en la calle Cheyne Walk en Chelsea, Londres, Inglaterra.

El hecho generó gran impactó entre los habitantes de la ciudad, quienes narraron a las autoridades el momento en el que el conductor, de 26 años de edad, se llevó por delante a Olivia Riley y sus golden retrievers.

“Mucha sangre y varios autos destrozados. La mujer murió en la escena con sus tres perros”, afirmó uno de los testigos, según The Sun. Mientras que otra persona que presenció el accidente aseguró que ambas mascotas “chillaron muy fuerte”.

Según medios locales, la policía fue notificada del hecho a las 6:21 am, tras recibir una llamada en la que detallaron que se había producido un atropello que involucraba a un peatón y a sus perros.

El conductor que, terminó colisionando con un semáforo, también resultó herido y se encuentra bajo custodia de la policía de la ciudad.

Greg Hands, parlamentario conservador de Chelsea y Fulham, afirmó: “Horrible accidente automovilístico en Chelsea esta mañana. Sospecho que la víctima era local, por lo que estoy disponible para ayudar a su familia y a los dolientes. Mis pensamientos con todos ellos”.

Tras el accidente, las autoridades han hecho un llamado a las personas que fueron testigos del hecho a acercarse a las oficinas de la policía para ofrecer declaraciones.

Cheyne Walk es una calle bordeada de mansiones que se extiende a lo largo del Támesis y ha atraído a residentes famosos como la estrella de rock Mick Jagger.

Woman killed by car while walking three golden retrievers in Chelsea is named as Olivia Riley from Suffolkhttps://t.co/Pz4Jihzp3t

— Miles Davis (@milesodavis) May 15, 2022