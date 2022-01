Una insólita situación se dio durante el último fin de semana en Mendoza, Argentina, luego de que una mujer decidiera utilizar una particular vestimenta como mascarilla para poder entrar a una heladería.

Según consignó Diario Mendoza, todo se originó porque en el recinto es obligación portar el elemento protector como medida contra el COVID-19, algo que esta persona no portaba en un primer momento.

Sin embargo, decidió salir por unos segundos del local y se sacó su vestido, ingresando momentos después con la ropa como tapabocas, hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad y que rápidamente se viralizó.

En el video se observa la sorpresa de un padre que estaba acompañado por tres niñas, quienes miraron la situación quedaron sencillamente estupefactos.

Sin embargo, los empleados de la heladería le dijeron a la mujer que no podía realizar el acto, por lo que le pidieron que se retirara del local. “No me pedís el tapabocas, me lo estoy colocando”, argumentó la mujer moviendo ostensiblemente las manos.

A pesar de todo, el mencionado medio trasandino informó que la involucrada finalmente pudo comprar 11 barquillos en total, los que se llevó en conjunto con otras personas.