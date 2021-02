Una mujer de 37 años, quien se encontraba prófuga de la justicia en Argentina, el pasado viernes protagonizó un violento hecho luego que el conductor de un bus del transporte público le pidiera que usara mascarilla debido a la pandemia. Una situación que terminó con el chofer siendo apuñalado en dos ocasiones.

El suceso fue captado por las cámaras del bus correspondiente a la línea 70 de la empresa Mi Bus. De acuerdo con Infobae, el Ministerio Público Fiscal indicó que el hecho ocurrió después de que la mujer subiera a la máquina en la intersección de las calles Moreno y Palacios en Bariloche.

Lee también: “Me callé siempre, hasta que me vi muerta”: Joven de 18 años denunció varias veces al policía detenido por el femicidio

Según la información del caso, la mujer de iniciales T.O. comenzó a insultar al conductor, instancia por la cual él le pidió ayuda al hombre que acompañaba a la pasajera. Sin embargo, ella se acercó con una navaja en su mano, rompió el vidrio de protección y lo atacó por la espalda, hiriendo su mano y el costado derecho del cuerpo.

“Un cuchillo de 10 cm de doble filo tipo daga” fue el arma utilizada por la mujer, según consignó El Cordillerano.

La mujer fue detenida metros más adelante por la policía que fue alertada por otros pasajeros del bus. Fue imputada por el delito de lesiones, quedando en prisión preventiva por al menos dos semanas. En ese periodo, la Fiscalía deberá evaluar psicológicamente a la imputada.

Lee también: Influencer fue detenida por maltratar a su mascota: Buscaba conseguir más seguidores en redes sociales

La propia acusada dio su versión de los hechos durante el procedimiento judicial, asegurando que “tuve un intercambio de palabras con el colectivero y no entendí para qué se levantó, creí que iba a golpearme. No estuve bien, mi reacción fue mala y no quiero ser golpeada de nuevo por un hombre“, señaló.

Finalmente, T.O. ya había sido condenada por la justicia durante el 2020 por varios episodios de violencia, quedando con una condena de dos años en suspenso además de un tratamiento psicológico. Pese a ello, la mujer no cumplió con la disposición legal, quedando con una orden de detención por rebeldía.

Desde ese entonces se encontraba prófuga hasta que protagonizó, nuevamente, un acto violento que dejó a una persona con heridas de diversa consideración.