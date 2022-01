Un emotivo reencuentro fue el que se vivió en Inglaterra, donde una mujer se reunió con su perrita luego de que fuera robada del jardín de su casa en 2013.

En un video compartido por la policía de Sussex en Twitter quedó registrada la emoción de momento en que la mujer, quien no fue identificada, se reúne con Cassie, una cocker spaniel. Sin embargo, no venía sola, estaba acompañada de tres pequeños cachorros que, se cree, eran suyos.

“Estamos muy agradecidos de tener a Cassie de vuelta en casa, después de 8 años desde que nos separaron de ella. Se ha adaptado muy bien y disfruta de sus paseos diarios con el perro”, dijo la familia en un comunicado compartido por la policía el pasado 6 de enero en su página web.

“En cuanto a los tres cachorros, todos se han ido a buenos hogares y les encanta su nueva vida familiar (…) es un regalo de Navidad invaluable para nosotros como familia, y queremos que brinde esperanza a otras personas a las que les robaron o perdieron su perro”, agregaron.

Asimismo, agradecieron a la policía y a quienes ayudaron a Cassie y sus cachorros.

Cassie logró ser encontrada gracias al trabajo conjunto de RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, una organización de caridad) y Trading Standards luego de que se emitió el aviso del robo.

Por su parte, el inspector del Equipo de Crimen Rural de la Policía de Sussex, Oliver Fisher, explicó que “como suele ser el caso, fue la información del público lo que nos ayudó y les estamos agradecidos como siempre por presentarse”.

Además, Fisher detalló que “los perros pueden desaparecer de vez en cuando, pero es extremadamente raro que los roben” e indicó que “me gustaría asegurarles a los muchos miles de dueños de perros en el condado que con simples precauciones, no deben temer este crimen”.

Finalmente, recomendó “a todos los dueños de perros que les coloquen un microchip, mantengan una foto actualizada y, en caso de que desaparezca, informen a la compañía de microchip y proporcionen una foto a la policía”.

🚨 Wholesome content alert 🚨

Cassie was stolen from the front garden of her family home.

In November, Sussex Police Officers captured the moment Cassie returned to her rightful home.

Read the full story here: https://t.co/bK7OQTIJ25 pic.twitter.com/1yzs9xLgWo

— Sussex Police (@sussex_police) January 6, 2022