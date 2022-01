Un insólita caída le ocurrió a una mujer que hacía ejercicio en Tailandia, quien saltaba la cuerda sobre un embarcadero de un río cuando éste se rompió y causó que cayera por un agujero.

Según consignó Daily Mail, el hecho ocurrió en la provincia tailandesa de Ratchaburi, cuando Benjarat Puttakhun, de 44 años, estaba grabando su rutina de ejercicios que realizaba en un puerto el pasado lunes 17 de enero.

Todo iba bien hasta que una parte de la plataforma de madera en la que se encontraba saltando la cuerda cedió y se rompió generando un agujero por el que cayó la deportista.

El accidente quedó registrado en un video y en las imágenes se ve a la mujer saltando un par de veces hasta que la plataforma se rompe y ella termina en el agua. Sin embargo, logró afirmarse del borde del agujero y así pedir ayuda.

“Solo peso 50 kg, así que me sorprendió cuando sentí que el piso se rompía”, comentó Puttakhun. “No sabía que el suelo era tan fino. Quiero que esto sea un ejemplo para otras personas que hacen ejercicios de saltar la cuerda”.

“Tienes que tener mucho cuidado con tu entorno y ser consciente de dónde haces el ejercicio, especialmente al aire libre, donde tienes un control limitado del entorno”, indicó.

Finalmente, pese a la caída, la mujer solo terminó con algunos rasguños y contusiones en los brazos y piernas, pero nada pasó a mayores, mientras que el dueño del lugar la hizo pagar por el daño causado en el embarcadero.

“No me lastimé, así que no me importa pagar el piso. A partir de ahora, solo saltaré sobre tierra firme”, concluyó.

Mira el registro compartido por Daily Mail: