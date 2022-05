Mujer ingresó semidesnuda a alfombra roja de Cannes y protestó contra la violencia sexual en Ucrania

Una mujer que protestó semidesnuda por la violencia sexual en Ucrania fue rápidamente sacada por el personal de seguridad de la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes.

Todo ocurrió durante el estreno de Three Thousand Years of Longing, de George Miller y el video fue rápidamente difundido en redes sociales.

En las diferentes imágenes que salieron del momento se puede ver a una mujer semidesnuda y con el cuerpo pintado con los colores de la bandera de Ucrania. ¿El motivo? protestar contra la violencia sexual en dicho país.

En su cuerpo tenía escrita la palabra “escoria”, mientras que en la parte baja tenía pintura roja y se podía leer “dejen de violarnos” antes de ser sacada por los guardias del evento y cubierta una chaqueta.

On the Cannes red carpet for George Miller’s new movie, the woman in front of me stripped off all her clothes (covered in body paint) and fell to her knees screaming in front of photographers. Cannes authorities rushed over, covered her in a coat, & blocked my camera from filming pic.twitter.com/JFdWlwVMEw

— Kyle Buchanan (@kylebuchanan) May 20, 2022