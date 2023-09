La expulsaron de la universidad en EE.UU. y mató a su madre con 30 puñaladas para que no supiera

Un macabro caso remece a Estados Unidos, pues esta semana se declaró culpable a una joven universitaria por el asesinato de su madre, en el condado de Summit, Ohio.

Se trata de Sydney Powell, una ex estudiante de 23 años de la Universidad de Mount Union que en marzo de 2020 golpeó a su madre en la cabeza con un sartén de hierro y le propinó más de 30 puñaladas en el cuello.

Condenada por dos cargos de asesinato, junto con uno de agresión criminal y manipulación de pruebas, la fiscalía aseguró que la joven mató a su madre para que no se enterara que la habían expulsado de la casa de estudios.

Con 12 días de duración, en el juicio testificaron familiares y expertos para validar la teoría de la entidad judicial. “Por muchos de los mensajes se podría decir que ella no se lo había contado a su familia y que su madre no estaba al tanto de esto”, expresó el policía David Whiddon.

En ese sentido, durante el juicio se confirmó que ella no asistía a la universidad al momento del crimen, pues no era estudiante tras haber sido puesta en período de prueba académica.

Ahora, luego que el abogado de Powell asegurara que padece esquizofrenia no diagnosticada, un nuevo juicio se celebrará el próximo 28 de octubre para decidir si cumplirá condena en la cárcel o en un centro de salud mental.

Verdict In for Sydney Powell here.. SP accused of murdering her mom Brenda Powell. SydneyP. says she was Mentally Ill. pic.twitter.com/2f3ITzpzn3

— AMERICA WAKE UP (@AMERICAWAKEUP21) September 21, 2023