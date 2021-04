Tres niños fueron encontrados muertos en su hogar en Reseda, en el Valle de San Fernando, Estados Unidos, y su madre fue detenida por la policía luego que intentara darse a al fuga.

Según Los Angeles Times, el hecho ocurrió la mañana del 10 de abril, cuando la abuela de los menores llegó hasta el hogar y los encontró muertos. Inmediatamente, llamó a la policía y se percató que su hija había escapado.

“El personal del Departamento de Bomberos de LA City declaró a los 3 niños fallecidos en la escena. Los investigadores de la División de Robos y Homicidios y la División de Menores llevarán a cabo esta investigación. Todos los niños parecen tener menos de 5 años“, señaló la policía mediante un comunicado.

LA City Fire Department personnel pronounced all 3 children deceased at scene. Investigators from Robbery-Homicide Division and Juvenile Division will be conducting this investigation. The children all appear to be under the age of 5 years old.

