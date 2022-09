“Policía de la moral” y muerte de una joven: Por qué las mujeres se cortan el pelo como protesta en Irán

EFE/CHV Noticias – La muerte de Mahsa Amini ha logrado movilizar a miles de iraníes a través del dolor y la empatía con protestas por todo Irán, a diferencia de otras ocasiones en las que las manifestaciones se redujeron a fragmentados grupos sociales movilizados por la economía.

Quizás ya has escuchado que estas manifestaciones no sólo se están llevando a cabo en las calles, sino también en redes sociales, donde las mujeres se están cortando el cabello y quemando su hiyab en señal de protesta.

After 40 years of oppression Iranian women say #No2Hijab. No more oppression. The crowed is full of man that supports women of Iran.#MahsaAmini’s murder was a wake up call to Iranians and they need the international support.

Please support Iranians.

Say her name #مهسا_امینی pic.twitter.com/8oQqAcC8Mm

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 20, 2022