Al ritmo de cánticos feministas: Mujeres protestan en Irán a una semana de la muerte de Mahsa Amini

Las fuertes protestas en Irán, donde 31 personas ya han perdido la vida según una organización no gubernamental, no han cesado. En las últimas horas, el padre de la joven fallecida, Mahsa Amini, aseguró que ella no tenía afecciones cardiacas que pudieran interferir en su salud. En tanto, el presidente de Irán deicidio no dar una entrevista a una periodista en Nueva York, porque esta se rehusó a usar un velo.