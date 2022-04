Mujeres de pueblo originario argentino denuncian que hombres blancos las cazan para violar niñas

Una denuncia ha alarmado a Argentina durante las últimas horas. Se trata del relato de un grupo de mujeres del pueblo originario wichís, quienes dijeron ser víctimas de una cacería por parte de hombres que las buscan para violarlas.

De acuerdo a lo publicado por el medio trasandino TN, Octorina Zamora, representante del pueblo indígena, sostuvo que las más jóvenes son víctimas del “chineo“, violación sistemática de niñas a manos de “criollos”, adultos que suelen ser blanco y que se desempeñan en posiciones de poder.

Esta práctica, que señalan es tan racista como machista, se remonta a la época de la conquista española y colonia, por lo que sostienen que es parte del etnocidio del que son víctimas desde hace siglos.

“Cuando hicimos el reclamo, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, nos dijeron que no podían hacer demasiado porque se trataba de una práctica cultural. Pero no lo es, porque no es parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas entregar a las niñas para que sean violadas, sino que es algo que se da por la dominación misma y por impunidad de los criollos con las comunidades indígenas”, relataron.

Actualmente, ya 29 mujeres han denunciado formalmente a sus abusadores, gracias al apoyo legal del abogado Luis Véliz.

En ese contexto, se han realizado varias pruebas de ADN que no sólo que acreditan las acusaciones, sino que algunos hombres se deben hacer cargo de los hijos producto de las violaciones.

Y los relatos son desgarradores, como siempre en los casos de violencia sexual. Así lo contó una de las denunciantes: “Volvía de la escuela con mi prima, agarradas de la mano, estaba cerca de mi casa, faltaba poco para llegar. Ella alcanzó a correr, pero yo no. Me subieron a un auto, eran hombres blancos, y me violaron. Hoy no quiero que eso le suceda a ninguna de mis hijas, por eso digo basta de chineo”.

“Basta de Chineo” es la consigna en la que se enmarca esta lucha de las mujeres y sus familias por dar la pelea contra la violencia sexual y racial que han visto de cerca por un tiempo que parece eterno.