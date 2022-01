Una pareja británica fue multada con 400 mil euros luego de violar las leyes de bienestar animal de su país por vender más de 60 camadas de perros.

Victoria y Karl Shellard son la dupla que vendía cachorros bulldog en Reino Unido. El tribunal de Cardiff sentenció a la pareja a pagar una multa por someter a las perras a embarazarse.

La pareja mantuvo el negocio por más de seis años donde las hembras tenían más de una camada al año lo que infringe las normas de protección animal, según indicó la Fiscalía de Inglaterra.

En total, fueron 67 camadas las que crió Victoria y Karl, inclusive una de las perritas, Coco, llegó a tener seis camadas en cuatros años.

La pareja vendió por más de 20 mil euros cada bulldog y a través de ventas por anuncios de Internet, lograron recolectar más de 300 mil euros en total (300 millones de pesos chilenos).

Los culpables admitieron la cría consecutiva por lo que tuvieron que pagar la multa y devolver el dinero obtenido por la venta web.

Además, Victoria y Karl no contaban con la licencia para criar a los animales, lo que sumó un aumento en el delito. “Podrías haber manejado un negocio extremadamente rentable si estuvieras debidamente registrado, pero vas a pagar el precio de esa locura”, les dijo el Juez David Wynn Morgan.

