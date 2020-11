Washington recibió con gritos de alegría, bocinazos y petardos, la confirmación de la victoria del candidato demócrata, Joe Biden, como el próximo presidente de Estados Unidos.

Al minuto después de que se conociera el fin de la presidencia de Donald Trump, miles de ciudadanos salieron a las calles para festejar el triunfo de Biden.

Una situación particular se vivió a las afueras de la Casa Blanca, donde adherentes del presidente electo llegaron con gritos y cánticos a favor del demócrata. YMCA del grupo Village People fue una de los temas que se escucharon a coro entre la multitud.

La elección de esta canción no fue al azar, porque con ella el presidente Trump cerró sus últimos mitines, desde Carolina del Norte hasta Pensilvania y Wisconsin.

The crowd outside the White House celebrating Joe Biden’s projected victory is blaring YMCA — the song President Trump closed out his latest rallies with. pic.twitter.com/UkrsBq8l5M

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) November 7, 2020