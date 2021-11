Este sábado, y en medio de la lluvia que se registra en la ciudad, miles de personas marcharon por las calles de la Glasgow, Escocia, en medio de la realización de la COP26. Estas manifestaciones llegan para pedir soluciones ecológicas y justicia climática.

Según la información de la policía local, consignada por Deutsche Welle, se esperaba que alrededor de 50 mil personas se congregaran en esta nueva manifestación. Pero esta cifra no fue apoyada por los colectivos convocantes del Día Global de la Justicia Climática, quienes esperaban congregar a cerca de 100 mil asistentes.

Quienes fueron a esta movilización se reunieron utilizando paraguas y mascarillas, priorizando el cuidando en medio de la crisis sanitaria del COVID-19. Pero el mal clima no empañó el espíritu festivo, pues el ambiente contó con gaitas, trompetas y batucadas.

Un mapuche participó en esta jornada

Si bien esta manifestación estuvo comandada por jóvenes en busca de respuestas concretas para frenar el cambio climático, el mapuche Calfín Lafkenche también se presentó y entregó un mensaje al inicio de este recorrido.

“Aquí estamos todos marchando no sólo por nosotros: Por los animales, por el mundo vegetal, por todo lo espiritual. Las estrellas acompañan hoy este camino (…). No hay fronteras, no hay religiones, no hay colores. Somos todos una gran familia, la familia humana”, indicó a EFE.

Junto con aquello, Lafkenche precisó que “el indigenismo es el clima. Los pueblos indígenas son la naturaleza, son los espacios, los que protegemos que todo el mundo respire. No hay otra alternativa. Somos naturaleza. Estamos teniendo un pequeño reconocimiento pero falta aún mucho camino por recorrer”.

Pero esta multitudinaria marcha en Escocia no era la única que estaba planeada para esta jornada. Para este sábado también se convocaron manifestaciones en otros 200 puntos del mundo, entre los que están México DF, Lisboa, Los Angeles y Río de Janeiro.

Hay que recordar que esto ocurre sólo un día después de otra masiva marcha en el país en donde se lleva a cabo la cumbre en la que se busca llegar a propuestas para enfrentar la crisis climática. Greta Thumberg encabezó este viernes una movilización que congregó a más de 20 mil personas y pasó a la historia por ser la protesta más multitudinaria en la historia del evento.