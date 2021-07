La cuidadora infantil de 31 años, Luciana Rebello, falleció el domingo a causa de un cáncer de cuello uterino. Ella, junto a su madre, causaron conmoción en redes sociales tras publicar un video que tuvo más de 1 millón de visitas.

En el registro aparece la madre de Luciana, Albenia Gomes, de 53 años, ayudando a su hija a rapar su cabello para cumplir con su tratamiento, pero para su sorpresa ella comienza a rasurar su cabeza también, demostrándole amor y solidaridad.

Luciana se enteró de su cáncer el año 2018. Casada y madre de dos hijas, llevaba la mitad de los ingresos a su hogar. Por lo tanto, era consciente de las dificultades económicas para someterse a tratamiento. El 28 de junio de este año hizo su última publicación en redes sociales, donde agradecía a sus seguidores por la ayuda económica.

“Descubrí que el cáncer había regresado y se había apoderado de otras regiones del cuerpo. Desde entonces, me he convertido en un paciente paliativo y mi tratamiento tiene como objetivo controlar la extensión de la enfermedad. A principios de año, reanudé la quimioterapia y tuve que afeitarme el pelo, antes de eso empezó a caerse solo. Fue en este contexto que mi madre me hizo esa sorpresa”, señalo Luciana a UOL.

La muerte de Rebello fue anunciada por proyecto social en el que participaba. “Sin fuerzas y sin palabras todavía, pero no puedo evitar decir que ella era una guerrera, que me enseñó que la alegría y la esperanza deben estar más allá que cualquier barrera”, sostuvo la organización, encargada de confeccionar pelucas para gente con cáncer.