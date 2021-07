Una mujer identificada como Juana Díaz-Domingo (43), enfrenta cargos criminales tras dejar a una niña en su auto durante 7 horas y provocar su muerte. La menor falleció producto de los 80ºF que registraba la ciudad de Homestead, Florida, durante la mañana del viernes 16 de julio.

Díaz-Domingo es acusada de homicidio agravado y está recluida por una fianza de 50 mil dólares. Según la policía de Miami-Dade, la mujer tenía el encargo de llevar a la pequeña a la guardería durante la mañana del viernes, pero como aún era temprano, se dirigió a su domicilio.

Por consiguiente, apagó el motor del vehículo y, dijo, olvidó a la niña en su interior con el cinturón de seguridad puesto. Pero al regresar al auto, la encontró muerta. Inmediatamente se puso en contacto con la madre y le informó lo sucedido.

“Yo salí del trabajo a las 3:00 pm y le llamé (a Pérez-Domingo) a las 3:11 pm y no me contestó ella. Después le llamé otra vez a las 3:35 pm y no me contestó otra vez. Le llamé dos veces y por fin me contestó ella, me dijo que ‘ya está muerta la niña’”, recordó Elvia Méndez, madre de la menor, en entrevista con Telemundo 51.

La niña fue trasladada a un centro médico en Homestead, donde se certificó su fallecimiento. “Me dijo, temprano, ‘I love you, mami’ (te amo, mami)”, recordó la madre de la niña. “Mató a mi hija, no sé qué hacer”, agregó.