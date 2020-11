La sede en Londres el museo de cera Madame Tussauds decidió vestir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con un atuendo de golf luego de que perdiera las elecciones ante Joe Biden.

A través de su cuenta de Twitter, el recinto informó que “su campaña pudo no ser un hoyo en uno, pero ahora Donald Trump está en camino de dedicarle más tiempo a su deporte favorito”.

Debido a esto, el museo decidió “vestir su figura con un atuendo de golf para mostrar su posible vestuario en el año 2021”.

His campaign may not have been a hole in one, but @realDonaldTrump is now on course to dedicate more of his time to his favourite sport as #MadameTussaudsLondon re-dresses his figure in golfing attire to reflect his potential 2021 wardrobe 📷 @PA pic.twitter.com/pGUs8jKOnW

— Madame Tussauds London (@MadameTussauds) November 7, 2020